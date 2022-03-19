Великобритания заключила крупнейшую в своей истории сделку с Турцией

Day.Az представляет читателям очередной материал из рубрики "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА САБАХ

Великобритания заключила крупнейшую в своей истории сделку по экспортному финансированию гражданской инфраструктуры для финансирования высокоскоростной железнодорожной линии между столицей Турции Анкарой и крупным портом в западной провинции Измир, о чем было объявлено в четверг.

В прошлом году Великобритания принимала Конференцию ООН по изменению климата, также известную как COP26, и ее министерство торговли заявило, что эта сделка поможет Турции декарбонизировать свой транспортный сектор и выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

О знаменательной сделке было объявлено на конференции по зеленому финансированию между Великобританией и Турцией в Лондоне.

"Крупнейшая в истории сделка правительства Великобритании по созданию устойчивой гражданской инфраструктуры поможет финансировать новую высокоскоростную электрическую железнодорожную линию в Турции для декарбонизации транспорта, причем основные контракты будут заключены с британскими и турецкими предприятиями", - говорится в заявлении.

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати сказал, что сделка будет иметь структуру "зеленого" кредита.

"Ссылаясь на двустороннее соглашение о сотрудничестве, подписанное между Великобританией и Турцией в 1999 году, мы успешно достигли закрытия знакового финансирования проекта высокоскоростной железной дороги Анкара-Измир по структуре зеленого кредита", - сказал Небати в своем заявлении.

"Мы очень рады сотрудничеству и крепким давним отношениям с правительством Великобритании и надеемся на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества".

Турция является жизненно важным торговым партнером для Великобритании, сказала министр международной торговли Энн-Мари Тревельян.

"Наши общие глобальные взгляды на свободную торговлю и окружающую среду являются движущей силой экономического роста наших двух стран", - отметила Тревельян.

"Вполне уместно, что крупнейшая в истории сделка U.K. Export Finance в области гражданской инфраструктуры имеет устойчивый характер", - добавила она. "Это гордый момент для железнодорожной промышленности Великобритании, использующей свои промышленные корни для снижения выбросов в сильно загрязненных городах".

Британское экспортное финансирование (UKEF) будет гарантировать кредит в размере 2,1 млрд. евро ($2,3 млрд.) для финансирования 503 километров (313 миль) высокоскоростной электрической железной дороги, сообщило министерство.

Ожидается, что будет заключено несколько контрактов на сотни миллионов британских фунтов стерлингов на поставку железнодорожных линий, сигнализации и систем электрификации британского производства, сообщила Великобритания.

Credit Suisse и Standard Chartered Bank возглавляют финансирование проекта.

Сделка знаменует собой первую сделку по строительству железной дороги в Турции при поддержке Великобритании за более чем 160 лет, и является частью плана Турции по преобразованию высокоскоростного железнодорожного сообщения в стране.

Новая железнодорожная линия с электрическим приводом соединит Анкару с портом Измир. После завершения строительства новая линия станет более быстрой и низкоуглеродной альтернативой существующим воздушным и автомобильным маршрутам между этими двумя городами, помогая выполнить обязательства Турции по борьбе с изменением климата, взятые на COP26.

"Мы придавали огромное значение экологическим и социальным процедурам в ходе реализации этого проекта, и как Министерство финансов и казначейства мы внимательно следим за улучшением этих вопросов. Мы также хотим быть в числе активных и важных игроков быстро растущего рынка "зеленого" финансирования", - сказал Небати.

Турция является одним из наиболее важных независимых торговых партнеров Великобритании.

За четыре квартала до конца третьего квартала 2021 года объем двусторонних торговых отношений составил 17,5 млрд. британских фунтов ($23 млрд.), увеличившись на 1,4 млрд. фунтов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В заявлении говорится, что кредитная сделка обеспечит крупные контракты на поставку продукции для проекта для британских компаний всех размеров, причем несколько девятизначных сделок уже близки к согласованию.

Инженерно-строительный гигант ERG International Group использует свои тесные связи с цепочкой поставок в Великобритании для поддержки проекта.

Ожидается, что британские компании будут поставлять изготовленные в Великобритании железнодорожные линии, развороты, стрелочные переводы, крепеж, материалы и оборудование для систем сигнализации, телекоммуникации и электрификации, а также жизненно важные услуги по страхованию и грузоперевозкам.

Йоши Ичикава, руководитель отдела структурированного экспортного финансирования в Европе Standard Chartered, сказал, что они "гордятся дальнейшим укреплением наших отношений с турецким правительством, предоставлением кредита, структурированного с четкой ориентацией на международные социальные и экологические стандарты, и тесным сотрудничеством с Credit Suisse и UKEF".

"Эта поддержка является еще одной в ряду финансирования Standard Chartered в Турции, чтобы помочь правительству реализовать свой план развития железнодорожной инфраструктуры", - отметил Ичикава.

Со своей стороны, Мурат Дедеоглу, генеральный директор группы ERG International U.K., сказал, что компания с нетерпением ждет укрепления связей с UKEF и правительством Турции в строительном секторе и повышения ценности экономики путем предоставления передовых инженерных и технологических решений.