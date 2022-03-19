Токио приветствует мирные усилия Анкары по Украине

Турция, как стратегический партнер Японии и крупная региональная держава, прилагает активные посреднические усилия для изменения ситуации, складывающейся в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на субботней пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что позиции Токио и Анкары совпадают.

"Чавушоглу представил мне детальный анализ дипломатических усилий Турции по Украине и России. Япония приветствует инициативы Турции. Мы продолжим активно контактировать с целью сохранения основ миропорядка", - сказал япониский министр.