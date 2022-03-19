https://news.day.az/world/1446106.html Токио приветствует мирные усилия Анкары по Украине - глава МИД
Токио приветствует мирные усилия Анкары по Украине - глава МИД
Турция, как стратегический партнер Японии и крупная региональная держава, прилагает активные посреднические усилия для изменения ситуации, складывающейся в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси на субботней пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Ёсимаса Хаяси подчеркнул, что позиции Токио и Анкары совпадают.
"Чавушоглу представил мне детальный анализ дипломатических усилий Турции по Украине и России. Япония приветствует инициативы Турции. Мы продолжим активно контактировать с целью сохранения основ миропорядка", - сказал япониский министр.
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