Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине не грозит дефолт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире единого телемарафона.

"Дефолт нам не грозил и не грозит", - подчеркнул министр.

Марченко объяснил, что дефолт Украине не грозит потому, что в этом году страна не имеет большой долговой нагрузки и тщательно обслуживает и погашает такие долги.