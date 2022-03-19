https://news.day.az/world/1446108.html Дефолт Украине не грозит - министр финансов
Дефолт Украине не грозит - министр финансов
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине не грозит дефолт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в эфире единого телемарафона.
"Дефолт нам не грозил и не грозит", - подчеркнул министр.
Марченко объяснил, что дефолт Украине не грозит потому, что в этом году страна не имеет большой долговой нагрузки и тщательно обслуживает и погашает такие долги.
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