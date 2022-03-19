В Минобороны РФ заявили, что Россия открыла 10 гуманитарных коридоров

Россия 19 марта открыла 10 гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, украинская сторона подтвердила три и предложила 11 дополнительных маршрутов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Ежедневно с 10:00 утра продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, по одному - в Россию, и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами маршрутов украинские власти опять согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом по-прежнему не подтверждается", - сказал он.

Мизинцев также добавил, что украинская сторона также дополнительно заявила на 19 марта 11 гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, херсонском и харьковском направлениях.

Как заявил Мизинцев, на всех заявленных Киевом маршрутах Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают режим тишины.