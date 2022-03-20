Турция сократила поставки нефти и нефтепродуктов в Грузию

Грузия в январе 2022 года импортировала из Турции нефти и нефтепродуктов на сумму 2,9 миллиона долларов, что на 69,4 процента меньше, чем в декабре 2021 года (9,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Однако тот же показатель увеличился на 163,6 процента по сравнению с январем 2021 года (1,1 миллиона долларов) и на 11,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года (2,6 миллиона долларов).

Таким образом, Турция заняла шестое место среди крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в Грузию в январе 2022 года. Первое место заняла Румыния (19,1 миллиона долларов), за ней следуют Туркменистан (13,9 миллиона долларов) и Азербайджан (11,7 миллиона долларов).

Общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в Грузию в январе 2022 года составил 72,7 миллиона долларов, что на 98 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (36,7 миллиона долларов). Тот же показатель также увеличился на 41,4 процента по сравнению с январем 2020 года (51,4 миллиона долларов).