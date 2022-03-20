https://news.day.az/world/1446115.html Президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправил в отставку правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на Orient.
По его информации, кабмин отправлен в отставку в полном составе.
При этом президент поручил министрам продолжить исполнять обязанности до формирования нового правительства.
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