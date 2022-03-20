Президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправил в отставку правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на Orient.

По его информации, кабмин отправлен в отставку в полном составе.

При этом президент поручил министрам продолжить исполнять обязанности до формирования нового правительства.