https://news.day.az/world/1446120.html В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна
В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна
День весеннего равноденствия 20 марта станет началом астрономической весны в Северном полушарии Земли.
21 марта в 19:33 по бакинскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном - осень. Этот день называют Днем весеннего равноденствия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Помимо весеннего существует осеннее равноденствие, которое наблюдается в сентябре. Солнце в дни равноденствий восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Именно поэтому продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова.
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