В Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна

День весеннего равноденствия 20 марта станет началом астрономической весны в Северном полушарии Земли.

21 марта в 19:33 по бакинскому времени Солнце пересечет небесный экватор. В Cеверном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном - осень. Этот день называют Днем весеннего равноденствия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо весеннего существует осеннее равноденствие, которое наблюдается в сентябре. Солнце в дни равноденствий восходит точно на востоке, а заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Именно поэтому продолжительность дня и ночи на всей планете одинакова.