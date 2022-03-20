Сильное землетрясение произошло у берегов архипелага Тонга

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Королевства Тонга в Тихом океане.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 489 км к югу от Нукуалофы с населением около 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступала.