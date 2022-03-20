https://news.day.az/world/1446121.html Сильное землетрясение произошло у берегов архипелага Тонга
Сильное землетрясение произошло у берегов архипелага Тонга
Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Королевства Тонга в Тихом океане.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 489 км к югу от Нукуалофы с населением около 22 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступала.
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