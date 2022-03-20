Турция будет представлена на выставке спутниковой связи Satellite в США

Турция будет представлена на крупнейшей в мире специализированной международной выставке и конференции спутниковой связи Satellite 2022 в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Свои разработки посетителям выставки, которая пройдет с 22 по 24 марта, представят турецкие компании Türk Havacılık и Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türksat и Profen.

TUSAŞ расскажет участникам выставки о возможностях первого телекоммуникационного спутника турецкого производства - TÜRKSAT 6A.

Вместе с тем, представители TUSAŞ проведут переговоры относительно разработки полностью электрических спутников связи нового поколения, разработка которых продолжается с 2019 года совместно с компанией GSATCOM.

Türksat представит на выставке антенны SOTM (Satcom On The Move) - HidrON, TerrON и AerON, которые обеспечивают экономичное и бесперебойное обслуживание мобильных транспортных средств через спутник как в море, так и на суше, а также переносную антенну MicrON.