Саудовские силы ПВО предотвратили атаки хуситов

Расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили четыре заминированных беспилотника, запущенных мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Об этом сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации альянса, мятежники при помощи дронов пытались атаковать южный регион королевства. В частности, как указывается, "враждебная атака" была направлена против одной из крупнейших в мире опреснительных установок в Эш-Шукике на побережье Красного моря и объекта нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди Арамко") в Джизане.

Еще один БПЛА был нацелен на населенный пункт Хамис-Мушаит. Есть ли разрушения и пострадавшие на земле, не сообщается.