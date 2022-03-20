Турецкая сеть фастфуда собралась заменить «Макдоналдс» в России

Сеть турецких ресторанов быстрого питания Chitir Chicken может открыть в России свои первые точки в конце мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

Владельцы бренда Chitir Chicken 22 марта собираются в Москву для проведения переговоров, отметил он. "Наша задача, как Союза торговых центров, им помочь с выбором площадок. На подготовку одного помещения к открытию они отводят порядка пяти-шести недель", - рассказал о планах Шакиров.

Пока рестораны Chitir Chicken собираются открывать на пустующих площадях в торговых центрах, поскольку заявившие об уходе из России компании продолжают платить по договорам аренды. В перспективе турецкий фастфуд может заменить "Макдоналдс" в России, который временно прекратил работу.