Американские системы ПВО будут в Украине в ближайшие дни

Очередная партия военной помощи от США будет доставлена в Украину в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире UA РАЗОМ.

По его словам, Вашингтон публично объявил об этих поставках.

"Они (США - ред.) публично объявили. Это будут Stinger, и Javelin, и противотанковые комплексы. Это будет очень много полезного для наших военных, представителей сектора безопасности и обороны. И они в ближайшее время будут на территории нашей страны. Речь идет о днях", - сказал Данилов.