Канада зарегистрировала 9 тыс. заявок на предоставление помощи украинским беженцам
9 тыс. человек пожелали воспользоваться канадской программой помощи украинским беженцам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, распространенном по итогам его совещания с членами кабмина.
"С момента запуска [специальной программы помощи беженцам] на соответствующий веб-сайт зашли более 54 тыс. пользователей, зарегистрировано 9 тыс. заявок", - информировала пресс-служба главы правительства. Она не уточнила, сколько заявлений было одобрено и сколько украинских граждан прибыло в Канаду.
Оттава выделила 117 млн канадских долларов ($91,2 млн) на иммиграционную помощь беженцам с Украины. Программа позволяет просителям убежища находиться на территории Канады не более трех лет.
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