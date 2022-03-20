Канада зарегистрировала 9 тыс. заявок на предоставление помощи украинским беженцам

9 тыс. человек пожелали воспользоваться канадской программой помощи украинским беженцам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Канады Джастина Трюдо, распространенном по итогам его совещания с членами кабмина.

"С момента запуска [специальной программы помощи беженцам] на соответствующий веб-сайт зашли более 54 тыс. пользователей, зарегистрировано 9 тыс. заявок", - информировала пресс-служба главы правительства. Она не уточнила, сколько заявлений было одобрено и сколько украинских граждан прибыло в Канаду.

Оттава выделила 117 млн канадских долларов ($91,2 млн) на иммиграционную помощь беженцам с Украины. Программа позволяет просителям убежища находиться на территории Канады не более трех лет.