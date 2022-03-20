В США произошла стрельба на благотворительном автошоу

По меньшей мере десять человек получили ранения в ходе стрельбы на автомобильной выставке-шоу "Hood-Nic" в штате Арканзас. Об этом сообщает телеканал BNO News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стрельба произошла вечером 19 марта. Пока не уточняется, кто и по какой причине открыл огонь. Правоохранители и службы экстренной помощи направлены на место происшествия.

Полиция штата подтвердила, что были ранены десять человек, хотя свидетели говорят о 20 жертвах, включая детей. По словам очевидцев предполагается, что среди пострадавших есть несколько погибших.

"Hood-Nic" проводится каждый год во время весенних каникул и собирает деньги на стипендии, школьные принадлежности и другие цели, чтобы помочь молодым людям.

Фото: Carlos Barria/Reuters