Спецоперация в Украине может навсегда изменить мировую экономику

Французское издание Le Monde предположило, что спецоперация России в Украине может привести к необратимым изменениям в мировой экономике, которая еще не восстановилась от последствий коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это должно сократить глобальный рост ВВП примерно на один процентный пункт и повысить инфляцию на 2,5 пункта. ОЭСР предупреждает, что в связи с резким ростом цен на сырье, и в частности на пшеницу, над Африкой и Ближним Востоком, в частности, нависает риск "продовольственной небезопасности".

"Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы", - подчеркнула Лоуренс Бун, главный экономист ОЭСР.

Le Monde в своей статье приводит также оценку Международного валютного фонда, полагающего, что российская спецоперация может обернуться для мировой экономики долговременными последствиями, которые в конечном счете поменяют "мировой экономический и геополитический порядок".