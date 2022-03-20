Reuters: США предлагают Турции передать Украине комплексы С-400

Соединенные Штаты обратились к Турции с предложением передать закупленные в России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", - указано в сообщении.

При этом, вместо закупленного в России комплекта и второй поставки Турции может быть предложено возвращение в программу производства истребителей пятого поколения F-35, который стал совместным проектом стран-участников альянса НАТО.

Фото: Vitaly Nevar/Reuters