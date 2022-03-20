Саммит НАТО пройдет в условиях повышенной безопасности

Из-за саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, предприняты высокие меры безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на lesoir.be, движение транспорта в столице Бельгии будет ограничено в течение всех трех дней саммита НАТО и ЕС.

У зданий штаб-квартиры НАТО, посольства США и в Европейском квартале в течение 3 дней будут запрещены остановки и стоянки.

23 марта будет запрещено движение всех видов транспорта вокруг посольства США, а 24-го в окрестностях здания НАТО.

В соответствии с передвижением делегаций, некоторые дороги будут закрыты без предварительного предупреждения.

Международные меры безопасности также повлияют на работу общественного транспорта. Маршруты некоторых автобусных маршрутов будет изменен. Движение трамваев вблизи мест проведения мероприятий прекратят свою работу.