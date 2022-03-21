В России девочка случайно выстрелила себе в голову, играя с автоматом

В Красноярске 12-летняя девочка выстрелила себе в лицо из автомата Калашникова и получила тяжелое ранение. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на краевую прокуратуру, передает Day.Az.

Предварительно установлено, что охолощенный автомат Калашникова принадлежит 22-летнему двоюродному брату пострадавшей. Молодой человек находился в квартире и распивал алкоголь, в это время сестра оставалась без присмотра. Она взяла автомат, начала изучать его и играть с ним. В процессе игры девочка случайно нажала на курок.

В соседней комнате, находилась мать девочки, - услышав выстрел, она вызвала скорую помощь. Девочка была госпитализирована с ранением подбородка и переломом нижней челюсти. Ей уже сделали операцию, состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Прокуратура проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.