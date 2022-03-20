ВС Россиии продвинулись на 5 км в Украине - отчет Минобороны РФ - ВИДЕО
Российские вооруженные силы в ходе спецоперации в Украине, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и продвинулись на 5 км. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона "Айдар" и, продвинувшись на 5 км, вышли на рубеж Шахтерское - Новоукраинка", - сказал он.
По его словам, уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.
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