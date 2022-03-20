Массовые акции протеста в Болгарии

Массовая акция протеста против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях Североатлантического альянса под лозунгом "НАТО, вон" прошла в субботу в центре Софии. Инициатором акции стала партия "Возрождение", которая вывела на улицы несколько сотен человек, событие было приурочено к визиту главы Пентагона Ллойда Остина в Софию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, протестующие высказались категорично против участия Болгарии в вооружении Украины по указанию США и участия в операциях альянса. "Партия выступает категорически против предоставления любых видов оружия не только Украине, но и любым другим участникам конфликта. Единственная роль, которую может сыграть Болгария, это стать посредником в урегулировании ситуации, но, к сожалению, наша страна в основном играет роль американской пешки на большой шахматной доске, что исключительно унизительно", - заявил лидер партии Костадин Костадинов журналистам. Он подчеркнул, что эту позицию разделяют не только члены партии, но и значительная часть болгарского народа.

Акция прошла перед зданиями министерства обороны, правительства и завершилась перед парламентом страны.

На улицах Софии дежурили усиленные наряды полиции, нарушений общественного порядка не было.

Болгария является членом НАТО с 2004 года.