Обнародовано число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 469 млн 723 тыс. 019, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 74 тыс. 571 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания. В Штатах - 79 млн 728 тыс. 165 случаев болезни и 971 087 летальных исходов, в Индии - 43 млн 7 тыс. 841 случай заражения и 516 479 умерших пациентов.

В Бразилии зарегистрировали 29 млн 624 тыс. 435 случаев COVID-19, умерли 657 389 пациентов. Во Франции за время пандемии выявили 24 млн 241 тыс. 956 случаев болезни, скончался 141 931 пациент.

В Великобритании, по данным на утро субботы, зарегистрировали 20 млн 243 тыс. 940 случаев заражения, умерли 164 099 пациентов. Сведения на утро воскресенья пока не поступили.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 782,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 985 человек, Индии - 368, Бразилии - 3 055, Франции - 2 151, Великобритании - 2 387.