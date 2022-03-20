За последние сутки удалось эвакуировать свыше 6,6 тыс. человек

В субботу через восемь гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 6 623 человека. Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом в видеообращении сказал президент Украины Володимир Зеленский.

"В субботу работали восемь гуманитарных коридоров. Удалось спасти 6623 человека. Из-за обстрелов <...> нам не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Но мы не оставим эти попытки. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут. Удалось уехать и более 4000 мариупольцам в Запорожье", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что не удалось доставить гуманитарный груз в Херсонскую область.