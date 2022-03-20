Премьер Нидерландов совершит визит в Турцию

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 марта совершит визит в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит состоится в преддверии внеочередного саммита лидеров НАТО 24 марта, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом Рютте заявил на заседании Кабинета министров страны.

По его словам, Турция играет очень важную роль для защиты восточного фланга НАТО на фоне событий в Украине.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - один из немногих лидеров, который поддерживают контакты и с Москвой, и с Киевом.

Рютте подчеркнул, что его контакты с Анкарой всегда носили позитивный характер.