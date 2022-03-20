Папа Римский Франциск навестил больных детей из Украины

Папа Римский Франциск навестил в детской педиатрической больнице Рима, управляемой Ватиканом, больных детей, прибывших из Украины в последние недели. Об этом сообщила в субботу служба печати Святого престола, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Папа Римский Франциск побывал в педиатрической больнице "Бамбино Джезу" ("Младенца Христа"), где лежат прибывшие в последние дни из Украины дети", - говорится в сообщении.

Как указывается, всего в Рим на лечение, в том числе срочное, были перевезены 50 детей с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями.

В последние дни понтифик, как подтвердили в службе печати, получил несколько писем с приглашением приехать в Украину, в том числе приглашение мэра Киева Виталия Кличко. В качестве альтернативы личному визиту он предложил видеомост, отметив, что "присутствие духовных лидеров важно" в этот момент.

Папа Франциск неоднократно призывал к миру и немедленному прекращению огня, а также выражал солидарность и духовную близость с украинским народом.