https://news.day.az/world/1446179.html В Украине погибло 847 мирных граждан - заявление ООН
В Украине погибло 847 мирных граждан - заявление ООН
В Украине с начала войны погибли по меньшей мере 847 мирных жителей, 1399 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.
Причиной гибели и ранения большинства были обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивны систем залпового огня, ракетные и авиаудары.
В ООН подчеркнули, что реальные цифры должны быть "значительно выше". В частности, задерживаются данные из мест, где продолжаются боевые действия, в том числе из Мариуполя, Волновахи, Изюма.
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