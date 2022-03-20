В Украине погибло 847 мирных граждан

В Украине с начала войны погибли по меньшей мере 847 мирных жителей, 1399 получили ранения, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Причиной гибели и ранения большинства были обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивны систем залпового огня, ракетные и авиаудары.

В ООН подчеркнули, что реальные цифры должны быть "значительно выше". В частности, задерживаются данные из мест, где продолжаются боевые действия, в том числе из Мариуполя, Волновахи, Изюма.