Позиции России и Украины по некоторым вопросам сблизились

"В процессе переговоров позиции России и Украины по некоторым ключевым вопросам сблизились, а некоторые вопросы необходимо решать на уровне президентов".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью газете "Hürriyet" заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он не сказал, по каким конкретно вопросам позиции России и Украины сблизились, добавив, что для Анкары важно, чтобы встреча Президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского состоялась, вне зависимости от того, пройдет ли она в Турции или в другой стране. По его словам, если будет принято решение о проведении встречи Путина и Зеленского в Турции, то в соответствии с их пожеланиями Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже может принять участие во встрече.