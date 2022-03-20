В России от коронавируса умерли еще 434 человека

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 31 035 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 17 582 692.

За последние сутки от коронавируса умерли 434 человека, число умерших от коронавируса в РФ достигло 364 492.