Каждый гражданин Армении должен $3200

Государственный долг Армении увеличился на 2 млрд 450 млн долларов или на 35,8% за прошедшие четыре года. В настоящее время каждый гражданин Армении должен около 3200 долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на Статистический комитет Армении.

Растущий как гриб после дождя госдолг приносит немало проблем армянскому государству. В стране возникла реальная угроза финансовой нестабильности, при этом неэффективность расходов продолжает оказывать непомерное давление на госбюджет.

Финансовая политика Армении довольно примитивна и состоит разве что в привлечении новых долгов под предлогом реализации капитальных программ, без оценки и контроля их эффективности.

Под предлогом строительства дорог, ирригации, школ, и иных инфраструктур берутся крупные кредитные пакеты, которые в основном недовыполняются или срываются, то есть нарушается установленный график, из-за плохого контроля или коррупции выполняются некачественные работы и т.д.

Ярким примером этого является инвестиционная программа дорожного коридора "Север-Юг"․ Бывшими и действующими властями до сих пор выброшено около 400 млн дол. кредитных средств, которые взяты у Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка развития и других источников. Они пытаются начать работы по части дорожного участка Сисиан-Каджаран без соответствующих оценок и заключений.

Ситуация не изменилась и за последние годы. В частности, в январе 2021 года правительство Армении выпустило гособлигации на сумму 750 млн долларов, полученные от них суммы в основном были направлены на программы по асфальтированию. Конечно, эти программы принесли политическую пользу в предвыборный период, но их экономическая эффективность фактически очень низкая.

Примечательно, что только в 2021 году с целью стимулирования экономической активности власти Армении увеличили госдолг на 1,26 млрд долларов. В том случае, когда валовой внутренний продукт увеличился всего на 5,7%, новый взятый долг стал, скорее, грузом.

Госбюджетом Армении 2022 года предусмотрено, что дефицит бюджета составит 500 млн долларов. Однако с учетом российско-украинского конфликта и войны экономических санкций прогнозы по экономике Армении на 2022 год пересматриваются. В частности, согласно новому прогнозу Центрального банка Армении, в 2022 году экономический рост Армении составит 1,6%, что в 3,5 раз хуже предыдущего показателя. Поэтому правительство Армении должно будет привлечь дополнительные кредиты.

Следует отметить, что в январе-феврале 2022 года государственный долг Армении уже увеличился на 98 млн долларов, а это еще начало года.

Подводя итог, можно прогнозировать, что в течение 2022 года государственный долг Армении продолжит расти быстрыми темпами, что ухудшит финансовую стабильность страны и заставит увеличить налоговое бремя.