Зеленский предупредил о "третьей мировой войне" в случая провала переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и предупредил о "третьей мировой войне", если они завершатся неудачей.

Как передает Day.Az, об этом он высказался в интервью CNN.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне", - отметил Зеленский.

"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать, что это третья мировая война", - добавил он.