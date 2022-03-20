Названа дата очередных переговоров делегаций России и Украины

Возобновление переговоров официальных делегаций России и Украины в режиме онлайн планируется 21 марта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Украинская правда".

"Онлайн-встреча официальных делегаций Украины и РФ планируется на 21 марта", - пишет издание со ссылкой на "высокопоставленные источники".

Издание также приводит слова главы парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который сообщил, что переговоры продолжаются каждый день. "И сегодня тоже. На уровне экспертных групп", - сказал Арахамия.