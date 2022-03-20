В Женеве обсудят будущее Сирии

Малая группа Конституционного комитета Сирии приступит 21 марта в Женеве к своей седьмой сессии, в ходе которой будут обсуждаться основы управления страной, государственные символы, структура и функции государственной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье на брифинге в Женеве спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Он сообщил о состоявшейся ранее в воскресенье встрече с сопредседателями комитета от правительства и оппозиции. "Мы обсудили повестку дня предстоящей недели. Мы согласовали четыре принципа, или раздела, которые должны быть рассмотрены. Это основы управления, идентичность государства, государственные символы, а также структура и функции государственной власти", - сказал Педерсен.

Спецпосланник пояснил, что обсуждению каждого из этих принципов будет посвящен один день. Об итогах раунда эмиссар ООН пообещал рассказать журналистам в пятницу.