https://news.day.az/world/1446264.html В Казахстане из-за ветра обрушилась труба - ВИДЕО
В Казахстане из-за ветра обрушилась труба - ВИДЕО
На Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.
В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию и сообщили, что на месте происшествия работают все экстренные службы, проходит перекличка рабочих и поиск пострадавших.
Обрушившуюся трубу ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес - несколько тысяч тонн.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре