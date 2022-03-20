В Казахстане из-за ветра обрушилась труба

На Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая из трех труб, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

В пресс-службе "Севказэнерго" подтвердили информацию и сообщили, что на месте происшествия работают все экстренные службы, проходит перекличка рабочих и поиск пострадавших.

Обрушившуюся трубу ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1961 году. Высота конструкции - 150 метров, вес - несколько тысяч тонн.