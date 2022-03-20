На футбольном матче в Индии обрушилась трибуна

Более 200 человек пострадали в результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала. Пятеро из них получили серьезные травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщило в воскресенье агентство ANI со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в субботу в 21:00 по местному времени в городе Малаппурам. Пострадавшие госпитализированы, отметила полиция.

Другие подробности происшествия не приводятся.