https://news.day.az/world/1446271.html На футбольном матче в Индии обрушилась трибуна - сотни человек пострадали
На футбольном матче в Индии обрушилась трибуна - сотни человек пострадали
Более 200 человек пострадали в результате обрушения трибуны на футбольном матче в индийском штате Керала. Пятеро из них получили серьезные травмы.
Как передает Day.Az, об этом сообщило в воскресенье агентство ANI со ссылкой на полицию.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел в субботу в 21:00 по местному времени в городе Малаппурам. Пострадавшие госпитализированы, отметила полиция.
Другие подробности происшествия не приводятся.
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