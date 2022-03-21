Франция готова обсудить автономию Корсики

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АГЕНТСТВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ - АФП

Париж может предложить Корсике "автономию", чтобы успокоить напряженность между яростным движением за независимость средиземноморского острова и французским государством, вспыхнувшую в этом месяце, сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен в преддверии своего визита в среду.

"Мы готовы пойти вплоть до автономии. Вот так, слово уже сказано", - сказал Дарманин в интервью региональной газете Corse Matin.

Но он добавил, что "не может быть диалога, пока продолжается насилие. Возвращение к спокойствию является обязательным условием".

В то время как Франция готовится к президентским выборам в следующем месяце, на Корсике вспыхнули бурные демонстрации после жестокого нападения в тюрьме на Ивана Колонна, одного из группы, убившей в 1998 году парижского чиновника на острове.

Прокуроры сообщили, что только в воскресенье во время столкновений во втором по величине городе Корсики Бастии пострадали около 102 человек, из них 77 полицейских.

Корсиканские националисты обвинили французское государство в нападении на Колонну, которого многие считают героем борьбы за независимость. Но Дарманен сказал, что осужденный убийца подвергся нападению со стороны своего сокамерника из-за "богохульства" в "явно террористическом" акте.

"Эти разговоры о преступлении со стороны государства чрезмерны, чтобы не сказать нетерпимы", - сказал он в интервью Corse Matin.

Тем не менее, правительство уже попыталось успокоить гнев националистов, сняв статус "особо выдающегося заключенного" с Колонны и двух его сообщников.

Это может позволить перевести их в тюрьму на Корсике, а не на материковой части Франции, что является ключевым требованием националистов для всех заключенных, которых они считают "политическими".

В среду Дарманин должен встретиться с избранными должностными лицами в столице Корсики Аяччо, включая президента регионального совета, выступающего за автономию, Жиля Симеони, который выразил надежду на "реальное политическое решение".

Автономисты и националисты Корсики разочарованы тем, что реформа статуса острова лежит на льду с 2018 года.

"Плохое управление правительством корсиканским вопросом создало крайне напряженную ситуацию, в которой мы оказались", - сказала Мари-Антуанетта Мопертюи, председатель регионального парламента от националистов.

Позже Дарманин посетит подразделение жандармов в портовом городе Порто-Веккьо, который в пятницу подвергся нападению демонстрантов.

Во время визита министра "мы предполагаем, что события оживятся, но пока у нас нет четкого представления", - сказал один из источников в полиции агентству Франс Пресс (AFP).

Пока запланирована только одна демонстрация у местного полицейского участка.

Но в качестве меры предосторожности Франция направила на остров дополнительное подразделение из 60 сотрудников специальной полиции по борьбе с беспорядками, добавил источник.