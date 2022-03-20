https://news.day.az/world/1446283.html Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Москве - ВИДЕО
Последствия смертельного ДТП с участием такси на Ленинградском шоссе в Москве сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате аварии машина такси оказалась полностью разбита. Желтая иномарка после столкновения с другим авто улетела на тротуар и врезалась в столб. В результате аварии погиб пассажир такси. Водитель такси и еще один участник аварии госпитализированы в одну из больниц столицы.
На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.
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