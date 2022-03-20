Смертельное ДТП в Москве

Последствия смертельного ДТП с участием такси на Ленинградском шоссе в Москве сняли на видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В результате аварии машина такси оказалась полностью разбита. Желтая иномарка после столкновения с другим авто улетела на тротуар и врезалась в столб. В результате аварии погиб пассажир такси. Водитель такси и еще один участник аварии госпитализированы в одну из больниц столицы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.