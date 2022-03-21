На химзаводе в Сумах произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла на заводе "Сумыхимпром". Об этом в понедельник сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время зона поражения составляет около 2,5 км. Под угрозой оказалось село Новоселица", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в данный момент угрозы для Сум нет, так как воздушные массы движутся не в сторону города. На месте работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.