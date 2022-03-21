В Японии завершилось действие усиленных мер против коронавируса

Срок действия режима усиленных мер против распространения коронавируса, который был введен властями Японии в ряде префектур страны, истек в понедельник. Этот режим действовал на японской территории с конца января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Усиленные меры предусматривали ограничение работы заведений общественного питания и других учреждений, а также проведения массовых мероприятий. В период наибольшего распространения их действия они охватывали 35 из 47 префектур Японии, включая густонаселенный район Большого Токио.

Япония с начала года боролась с очередной волной пандемии, вызванной распространением омикрон-штамма. В пиковые дни в стране ежедневно фиксировалось порядка 100 тыс. новых случаев заражения. Между тем в последние недели динамика пошла на спад, за сутки выявляют около 40 тыс. случаев инфицирования.