В Торонто прошел парад в честь Дня святого Патрика

Традиционный парад в честь Дня святого Патрика, который последние два года не проводился из-за пандемии коронавируса, состоялся в воскресенье в Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участниками шествия и зрителями стали несколько тысяч человек. Процессия, состоящая из музыкальных коллективов, в том числе волынщиков, и десятков гигантских автомобильных платформ с различными инсталляциями, прошла по центральным улицам крупнейшего мегаполиса Канады. "Это первое крупное мероприятие с тех пор, как мы начали ослаблять [коронавирусные] ограничения. Надеюсь, что все этому рады", - заявил мэр Торонто Джон Тори.

Как ожидается, все связанные с пандемией ограничения в провинции Онтарио будут сняты к 27 апреля. С 21 марта в регионе отменяется масочный режим почти во всех помещениях, в том числе в школах.

Официально день небесного покровителя Ирландии отмечается 17 марта, но парады в его честь в Торонто обычно проводятся в выходные. В Канаде, как и в США, проживает много потомков переселенцев из Ирландии. Согласно преданию, в V веке н. э. святой Патрик принес в Эйре (историческое название Ирландии) христианство с континента. 17 марта 461 года проповедник ушел из жизни, а примерно с середины XVIII века этот день стал отмечаться парадами в его честь.