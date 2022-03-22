Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром

Германия достигла договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который в будущем позволит ей отказаться от российских энергоносителей. Об этом, как сообщает The Guardian, объявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек после переговоров в Дохе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, стороны "твердо договорились" о долгосрочном энергетическом партнерстве. Подробностей достигнутого соглашения Хабек не привел.

По данным The Guardian, помимо Катара, Германия ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США. Хабек подчеркнул, что в будущем Европе необходимо развивать диверсификацию поставщиков.