https://news.day.az/world/1446294.html Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром
Германия договорилась о поставках сжиженного газа с Катаром
Германия достигла договоренностей с Катаром о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который в будущем позволит ей отказаться от российских энергоносителей. Об этом, как сообщает The Guardian, объявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек после переговоров в Дохе, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По его словам, стороны "твердо договорились" о долгосрочном энергетическом партнерстве. Подробностей достигнутого соглашения Хабек не привел.
По данным The Guardian, помимо Катара, Германия ведет переговоры о поставках газа с Норвегией, Канадой и США. Хабек подчеркнул, что в будущем Европе необходимо развивать диверсификацию поставщиков.
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