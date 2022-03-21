Переговоры Украины и России продолжатся в понедельник
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Переговоры украинской и российской делегаций продолжатся в понедельник, 21 марта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Подоляк, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

"Завтра утром следующий раунд. До этого шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах", - отметил он.

Переговоры пройдут в онлайн-формате.