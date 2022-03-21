Байден отправится в Европу для участия в саммитах ЕС, НАТО и G7

На этой неделе президент США Джо Байден планирует посетить Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить с партнерами ужесточение санкций против России в связи с Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На этой неделе президент Байден после встреч в Брюсселе с нашими союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского союза отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию", - говорится в сообщении.