https://news.day.az/world/1446308.html Южная Корея провела экстренное заседание из-за стрельб КНДР - ВИДЕО
Южная Корея провела экстренное заседание из-за стрельб КНДР - ВИДЕО
КНДР выпустила четыре ракеты в направлении Желтого моря 20 марта. Заявление опубликовал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Предположительно, выстрелы были произведены из реактивных систем залпового огня. Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание из-за стрельб, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Сеул заявил о боевой готовности и постоянном контроле ситуации. Также президент страны Юн Сок Ёль заявил, что его офис перенесут в комплекс министерства обороны.
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