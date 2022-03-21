Глобальный сбой в производственных процессах и поставках

Война в Украине и санкции против России нанесли новый удар многим сферам экономики, которые уже и без того находятся в затруднительном положении. Речь идет, конечно, и о пшенице - большинство европейского импорта приходится на Россию и Украину, и о подсолнечном масле - Украина является крупнейшим производителем в мире. Но есть еще другие факторы, такие как дополнительный рост спроса на энергоресурсы. Начинаются и проблемы со стеклом - европейское производство сосредоточено в руках четырех больших компаний и сегодня заблокированы несколько принадлежащих одной из них украинских заводов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Наташа Линхарт, генеральный директор компании-поставщика Atlante со штаб-квартирой в Италии, объясняет:

"Стекло особенно стало большой проблемой, потому что, по всей видимости, возникли трудности в системе заказов, во всей цепочке поставок, в цене продукта, на которую влияет рост стоимости энергоресурсов. Для производства стекла требуется огромное количество энергии, а также сырье, которое становится очень дорогим. И если учитывать, какая часть промышленности занималась производством ампул для вакцин в течение последних двух лет, а это много миллионов доз вакцин и все они упакованы в стекло, все это привело к значительному дефициту на глобальном уровне".

Спрос на стекло также повысился на фоне стремления властей ЕС сократить использование пластика.

"После окончания Второй мировой войны сложилось убеждение, что если у нас есть очень эффективная цепочка поставок и очень эффективный производственный процесс, то можно сократить расходы до необходимого минимума. Но мы не приняли во внимание огромный риск решения проблем в самый последний момент, поэтому нам, наверное, придется пересмотреть наш подход к работе и наш подход к управлению обществом, промышленностью, цепочками поставок, оставляя пространство для маневра и не урезая расходы в абсолютно каждой сфере", - говорит Наташа Линхарт.