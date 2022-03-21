В австрийских магазинах ввели ограничение на продажу масла

В Австрии ввели ограничения на продажу растительного масла. Разрешено покупать не больше двух единиц товара в одни руки, в некоторых магазинах - не больше пяти. Люди разбирают не только подсолнечное, но и рапсовое масло, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Ожидаемо в супермаркетах выросли цены. Ранее масло стоило порядка €1, теперь порядка €2. Продукт стал дефицитным из-за прекращения поставок из России и Украины. Аналогичная ситуация наблюдается и в Германии.