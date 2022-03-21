В Болгарии отменили ковид-сертификаты

Ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей, с понедельника отменены в Болгарии. Соответствующее распоряжение Минздрава страны, представленное 17 марта, вступило в силу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Также с понедельника восстановлена полноценная работа высших учебных заведений, однако осталось в силе требование регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, где проходят учебные занятия. Кроме того, студенты и преподаватели по-прежнему обязаны носить защитные маски.

Следующим действием санитарных властей по программе отмены ограничений станет отказ от обязательного тестирования на ковид для школьников, запланированный на конец марта.

В Болгарии - стране с населением около 6,5 млн человек - за последние сутки зарегистрировано 472 новых случая заражения коронавирусом, умерли 10 пациентов, никто из них не был вакцинирован. Общее число умерших от ковида достигло 36 282. На стационарном лечении находится 2 201 пациент, 255 из которых в отделениях интенсивной терапии. Около 2,05 млн граждан страны прошли полный курс вакцинации, переболели около 1,12 млн.