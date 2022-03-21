Отчет Генштаба ВС Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об оперативной информации по состоянию на 12.00 21 марта, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
- При попытке осуществления наступления в направлении Броваров армия РФ понесла значительные потери и была остановлена;
- На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Пытается блокировать город Харьков;
- Российские войска продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов;
- На Донецком направлении противник ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.
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