Отчет Генштаба ВС Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об оперативной информации по состоянию на 12.00 21 марта, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

- При попытке осуществления наступления в направлении Броваров армия РФ понесла значительные потери и была остановлена;

- На Слобожанском направлении активных наступательных действий враг не ведет. Продолжает блокировку города Сумы. Пытается блокировать город Харьков;

- Российские войска продолжают прилагать значительные усилия по установлению контроля над городом Изюм, в указанном районе проводится рассредоточение войск. Противник пытается усилить группировку, обустраивает полосу опорных пунктов;

- На Донецком направлении противник ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.