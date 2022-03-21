https://news.day.az/world/1446334.html 200 тысячная акции протеста в столице Испании - ВИДЕО
200 тысячная акции протеста в столице Испании - ВИДЕО
От 100 до 200 тысяч фермеров и работников сельского хозяйства приняли участие в акции протеста в столице Испании - Мадриде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Собравшиеся протестовали против инфляции, роста цен на топливо и уже начавшегося дефицита удобрений. Так, некоторые виды удобрений взлетели с конца февраля в цене в рознице до 300%, и фермеры отказываются их по этой цене закупать.
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