https://news.day.az/world/1446345.html Крушение судна в Новой Зеландии, есть жертвы
Крушение судна в Новой Зеландии, есть жертвы
Число погибших в результате крушения рыболовецкого судна у северного побережья Новой Зеландии возросло до четырех, поиски еще одного человека, считающегося пропавшим без вести, продолжаются. Об этом в понедельник сообщили в главном полицейском управлении страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Полиция может подтвердить, что тело четвертого погибшего [в результате кораблекрушения] было обнаружено в воде в ходе поисково-спасательной операции у мыса Север и поднято на борт одним из судов, участвующих в операции. Поиск пятого человека с борта затонувшего судна будет продолжен", - указано в сообщении ведомства.
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