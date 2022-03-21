Число погибших в результате крушения рыболовецкого судна у северного побережья Новой Зеландии возросло до четырех, поиски еще одного человека, считающегося пропавшим без вести, продолжаются. Об этом в понедельник сообщили в главном полицейском управлении страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция может подтвердить, что тело четвертого погибшего [в результате кораблекрушения] было обнаружено в воде в ходе поисково-спасательной операции у мыса Север и поднято на борт одним из судов, участвующих в операции. Поиск пятого человека с борта затонувшего судна будет продолжен", - указано в сообщении ведомства.