Новая цена газа в Европе

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник опустилась ниже $1 200 за 1 тыс. куб. метров впервые с 15 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее падение стоимости газа к закрытию предыдущих торгов составило 2,9%.

Цена газа снижается в последнюю неделю на фоне восстановления ветрогенерации в Европе и потепления в регионе, роста запасов СПГ на терминалах и активных поставок газа из России. Кроме того, закачка газа в европейские хранилища в последние дни практически сравнялась с отбором из них.