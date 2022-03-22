ЕС увеличивает запасы препаратов с йодом и средств защиты от радиации

Евросоюз стремится увеличить запасы препаратов с йодом и средств индивидуальной защиты от радиации. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия работает над повышением готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (CRBN) в целом, и такие [усилия] стали предприниматься еще до боевых действий в Украине", - приводит в понедельник его слова газета Financial Times.

По данным издания, Брюссель старается в данном случае использовать "уроки пандемии COVID-19, которая застала Европу без достаточных запасов средств индивидуальной защиты и вакцины". В прошлом году было создано Европейское управление реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), чтобы выявлять возможные будущие ЧП в области здравоохранения и быть готовыми к ним.

В случае необходимости HERA призвано активизировать финансирование и запустить механизмы мониторинга, адресного обращения, закупки необходимых медицинских средств и сырья. У него также есть производственные мощности, готовые удовлетворить спрос на лекарства.

По словам депутатов Европарламента, необходимо форсировать работу HERA в связи с событиями в Украине. "Нам нужно извлечь важные уроки из пандемии коронавируса, - отметил один из них - Мы требуем конкретных мер, касающихся ядерных объектов". "Пока мы к этому не готовы, у нас нет [необходимых] запасов", - добавил депутат.

Как сообщалось ранее, в аптеках, в частности в Бельгии, Болгарии и Чехии, закончились таблетки йодида калия, который используется для лечения последствий радиоактивного облучения, и другие препараты с высоким содержанием йода. В конце февраля правительство Болгарии приняло решение выделить дополнительное финансирование в размере 4,1 млн левов (около €2,05 млн) на закупку специальных средств на случай возникновения ядерной угрозы.